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Ученые: Запутавшиеся в «космической паутине» нейтрино повлияли на формирование Вселенной

Ученые выяснили, что частицы нейтрино повлияли на формирование Вселенной в ранние годы ее существования. Астрономы называют их запутавшимися насекомыми в «космической паутине».
Ученые: Запутавшиеся в «космической паутине» нейтрино повлияли на формирование Вселенной

Частицы практически не имеют массы, а их воздействие на материю является минимальным. Однако астрофизики уверяют, что нейтрино оказали существенное влияние на формирование мира. Исследователи изучили множество галактик и пришли к выводу, что на положение будущих космических тел после Большого взрыва частицы практически никак не повлияли. Данные помогли узнать подробности о структуре Вселенной в ранние годы ее существования.

Все космическое пространство, по мнению ученых, состояло из нейтронов, электронов, фотонов, протонов и нейтрино. Сразу после Большого взрыва последние смогли отделиться от прочих составляющих космоса и продолжили движение со скоростью света. Именно на этом этапе нейтрино поспособствовали изменению структуры Вселенной.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:37

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