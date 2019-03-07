Ученые: Запутавшиеся в «космической паутине» нейтрино повлияли на формирование Вселенной
Ученые выяснили, что частицы нейтрино повлияли на формирование Вселенной в ранние годы ее существования. Астрономы называют их запутавшимися насекомыми в «космической паутине».
Частицы практически не имеют массы, а их воздействие на материю является минимальным. Однако астрофизики уверяют, что нейтрино оказали существенное влияние на формирование мира. Исследователи изучили множество галактик и пришли к выводу, что на положение будущих космических тел после Большого взрыва частицы практически никак не повлияли. Данные помогли узнать подробности о структуре Вселенной в ранние годы ее существования.
Все космическое пространство, по мнению ученых, состояло из нейтронов, электронов, фотонов, протонов и нейтрино. Сразу после Большого взрыва последние смогли отделиться от прочих составляющих космоса и продолжили движение со скоростью света. Именно на этом этапе нейтрино поспособствовали изменению структуры Вселенной.
Частицы практически не имеют массы, а их воздействие на материю является минимальным. Однако астрофизики уверяют, что нейтрино оказали существенное влияние на формирование мира. Исследователи изучили множество галактик и пришли к выводу, что на положение будущих космических тел после Большого взрыва частицы практически никак не повлияли. Данные помогли узнать подробности о структуре Вселенной в ранние годы ее существования.
Все космическое пространство, по мнению ученых, состояло из нейтронов, электронов, фотонов, протонов и нейтрино. Сразу после Большого взрыва последние смогли отделиться от прочих составляющих космоса и продолжили движение со скоростью света. Именно на этом этапе нейтрино поспособствовали изменению структуры Вселенной.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:37