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Натали Неведрову перестали узнавать поклонники после вторых родов

Натали Неведрову из "Орла и Решки" перестали узнавать поклонники после вторых родов. Публика раскритиковала эксперименты ведущей над собственной внешностью.
Натали Неведрову перестали узнавать поклонники после вторых родов

После рождения сына Мартина Неведрова так кардинально поменяла имидж, что перестала быть узнаваема в социальных сетях и на улице. С приходом весны знаменитость решилась заплести себе сенегальские косички и перешла к тёмному цвету волос. Также на последних фото телеведущую можно увидеть без макияжа, ведь у неё попросту не хватает на него времени.

Маленький Мартин страдает коликами, а старшая Мари-Николь подхватила болезнь. Неведровой очень тяжело приглядывать сразу за двумя детьми, поскольку её мама нянчит внуков лишь во время рабочих поездок дочери.

Нарушают душевное спокойствие знаменитости и хейтеры, критикующие её внешность. Об одной из таких особ, сравнившей Неведрову с алкоголиком, она написала в Instagram.

"Мы опять устроили домашние посиделки. С температурой. Тем временем началась весна. Моя весна началась с косичек. А если точней, то с сенегальских жгутов", - пишет ведущая.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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