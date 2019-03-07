Натали Неведрову перестали узнавать поклонники после вторых родов

"Мы опять устроили домашние посиделки. С температурой. Тем временем началась весна. Моя весна началась с косичек. А если точней, то с сенегальских жгутов", - пишет ведущая.

После рождения сына Мартина Неведрова так кардинально поменяла имидж, что перестала быть узнаваема в социальных сетях и на улице. С приходом весны знаменитость решилась заплести себе сенегальские косички и перешла к тёмному цвету волос. Также на последних фото телеведущую можно увидеть без макияжа, ведь у неё попросту не хватает на него времени.Маленький Мартин страдает коликами, а старшая Мари-Николь подхватила болезнь. Неведровой очень тяжело приглядывать сразу за двумя детьми, поскольку её мама нянчит внуков лишь во время рабочих поездок дочери.Нарушают душевное спокойствие знаменитости и хейтеры, критикующие её внешность. Об одной из таких особ, сравнившей Неведрову с алкоголиком, она написала в Instagram.