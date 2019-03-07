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Стала известна дата выхода флагмана Xiaomi Mi9 в России

Ю Ман, занимающий должность главы подразделения компании в России, назвал предположительную дату выхода флагмана Xiaomi Mi9 на российский рынок. По словам менеджера, мобильное устройство появится в продаже в начале апреля.
Стала известна дата выхода флагмана Xiaomi Mi9 в России

Китайская компания предложит российским пользователям новинку с быстрой беспроводной зарядкой, тройной камерой и 6,39-дюймовым AMOLED-экраном. Как сообщил руководитель российского подразделения бренда в Twitter, Xiaomi Mi9 будет доступен для россиян по «хорошей цене». За производительность флагмана отвечает топовый процессор Snapdragon 855. Модель обзавелась модулем NFC и получила каплевидный вырез под фронтальную камеру. Разрешение камеры равно 48 Мп, а один из объективов создатели решили сделать сверхширокоугольным.

Xiaomi Mi9 может появиться с двумя вариантами «оперативки» - 6 и 8 ГБ. Вариант Explorer Edition поступит в продажу с прозрачной задней панелью и 12 ГБ оперативной памяти. Ю Ман сообщил, что аппарат Mi9 SE с 5,97-дюймовым дисплеем и чипсетом будет Snapdragon 712 «проще» в отличие от флагманского смартфона.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:18

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