Анна Нетребко поделилась рецептом блюда из овощей для худеющих поклонников

В кадре изображены жареные на топленом масле овощи. Нетребко отметила, что перед подачей в блюдо стоит добавить соус песто и кинзу, при этом можно разбавить орехами. Певица подчеркнула, что те фанаты, которые не придерживают пост, могут добавить бекон. Публикация знаменитости в течение двух дней собрала около 19 тысяч отметок «Мне нравится» и более 550 комментариев. Поклонники поблагодарили свою любимицу за «аппетитную картинку», заявив, что им очень понравилось данное блюдо.Нетребко ранее заявляла, что уже 8 лет у нее практически не происходит колебаний в весе. Артистка объясняла, что оперные певицы не должны быть худыми, так как при исполнении композиций лишний вес позволяет лучше удерживать дыхание.