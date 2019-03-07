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Анна Нетребко поделилась рецептом блюда из овощей для худеющих поклонников

Анна Нетребко, являющаяся популярной оперной певицей, в своем Instagtram-аккаунте обнародовала снимок блюда, которое отлично подходит для разгрузочного дня. Под снимком артистка оставила пост, в котором рассказала его рецепт из овощей для худеющих поклонников.
Анна Нетребко поделилась рецептом блюда из овощей для худеющих поклонников

В кадре изображены жареные на топленом масле овощи. Нетребко отметила, что перед подачей в блюдо стоит добавить соус песто и кинзу, при этом можно разбавить орехами. Певица подчеркнула, что те фанаты, которые не придерживают пост, могут добавить бекон. Публикация знаменитости в течение двух дней собрала около 19 тысяч отметок «Мне нравится» и более 550 комментариев. Поклонники поблагодарили свою любимицу за «аппетитную картинку», заявив, что им очень понравилось данное блюдо.

Нетребко ранее заявляла, что уже 8 лет у нее практически не происходит колебаний в весе. Артистка объясняла, что оперные певицы не должны быть худыми, так как при исполнении композиций лишний вес позволяет лучше удерживать дыхание.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:45

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