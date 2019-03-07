Джиджи Эджли верит в существование инопланетян





Ученый предполагал, что актриса уже могла стать свидетельницей визита НЛО на Землю, так как часто бывает в Австралии. Но так как звезда чаще всего находится в помещениях, ей не удавалось это наблюдать, о чем очень жалеет. В одной из социальных сетей она написала: «Я верю, что мы не одиноки».В фантастическом сериале, где снялась знаменитость, режиссеры демонстрируют зрителю космические корабли, пришельцев и многопрофильные экипажи. Farscape считают одним из лучших приключений нынешнего времени.