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Дети Галкина и Пугачевой Лиза и Гарри показали спортивные достижения

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой продемонстрировали на видео свои спортивные достижения. Ролик опубликовал шоумен на своей странице в Instagram.
Дети Галкина и Пугачевой Лиза и Гарри показали спортивные достижения

Публикации с участием маленьких Елизаветы и Гарри всегда пользуются большой популярностью среди пользователей социальной сети. На этот раз на кадрах запечатлены спортивные тренировки звездных детей. Артист отметил, что они находятся на занятии по гимнастике.
https://www.youtube.com/watch?v=MP7mxrrP0PE

Маленькие спортсмены соревнуются друг с другом в качественном выполнении упражнений. У девочки пока получается лучше справляться с препятствиями, чем у ее брата, однако он не сдается и изо всех сил старается догнать сестру. За кадром слышен голос тренера, который контролировал процесс занятий.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:04

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