Дети Галкина и Пугачевой Лиза и Гарри показали спортивные достижения
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой продемонстрировали на видео свои спортивные достижения. Ролик опубликовал шоумен на своей странице в Instagram.
Публикации с участием маленьких Елизаветы и Гарри всегда пользуются большой популярностью среди пользователей социальной сети. На этот раз на кадрах запечатлены спортивные тренировки звездных детей. Артист отметил, что они находятся на занятии по гимнастике.
Маленькие спортсмены соревнуются друг с другом в качественном выполнении упражнений. У девочки пока получается лучше справляться с препятствиями, чем у ее брата, однако он не сдается и изо всех сил старается догнать сестру. За кадром слышен голос тренера, который контролировал процесс занятий.
Публикации с участием маленьких Елизаветы и Гарри всегда пользуются большой популярностью среди пользователей социальной сети. На этот раз на кадрах запечатлены спортивные тренировки звездных детей. Артист отметил, что они находятся на занятии по гимнастике.
https://www.youtube.com/watch?v=MP7mxrrP0PE
Маленькие спортсмены соревнуются друг с другом в качественном выполнении упражнений. У девочки пока получается лучше справляться с препятствиями, чем у ее брата, однако он не сдается и изо всех сил старается догнать сестру. За кадром слышен голос тренера, который контролировал процесс занятий.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:04