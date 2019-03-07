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Сиделка тяжелобольной Маргариты Тереховой пожаловалась на увольнение детьми актрисы

Сиделка тяжелобольной Маргариты Тереховой пожаловалась на увольнение детьми актрисы Анной и Александром. Последние избавились от работницы спустя 7 лет ухода за матерью.
Сиделка тяжелобольной Маргариты Тереховой пожаловалась на увольнение детьми актрисы

В студии шоу "Пусть говорят" Мария Диброва, бывшая сиделка Тереховой, призналась в том, как с ней обошлись дети артистки. Героиня программы подробно рассказала о текущем состоянии страдающей болезнью Альцгеймера знаменитости, показала личный дневник ухода за ней и фотографии из дома работодателей. Раскрыть правду общественности Диброву заставила обида на Александра и Анну, детей Тереховой, которые уволили её без всяких причин.

7 лет подряд сиделка присматривала за актрисой, кормила, делала массаж и прочее. Платили работнице 45 тысяч рублей в месяц, однако она считает, что хозяева нашли замену помоложе и подешевле.

Диброва призналась: Терехова за годы общения стала ей ребёнком. На сегодняшний день Альцгеймера у артистки перешла в последнюю фазу, и состояние постоянно ухудшается.

Терехова почти не говорит, не встаёт с кровати и с трудом сохраняет сознание. Отметим, что некоторые гости студии были сильно возмущены показанными Дибровой фотографиями и записями о больной знаменитости.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:57

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