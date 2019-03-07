Мария Порошина во время гастролей оставляет двухмесячного сына на няню и бабушку

В ближайшее время у Порошиной запланированы выступления в Рязани, Казани, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Саратове, Москве, Калининграде, а также Волгограде. У актрисы пятеро детей. Старшая дочка Полина, родившаяся во время брака с актером Гошей Куценко, уже достаточно взрослая. Еще 3 наследницы у артистки родились от отношений с Ильей Древновым. Имя отца своего 5-го ребенка Порошина по-прежнему скрывает от общественности.Кинозвезда ранее заявляла, что родила наследника от иностранца, однако данная информация официально не подтверждена. Актриса привыкла самостоятельно воспитывать, а также поднимать своих детей на ноги, именно поэтому она не засиживается в декретах, спеша вернуться на работу.