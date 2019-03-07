АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Американские специалисты разрабатывают приложение для смартфона для диагностики и лечения аутизма
EUR 74.42 USD 65.84
Курс валют на 07.03.2019

Мария Порошина во время гастролей оставляет двухмесячного сына на няню и бабушку

Мария Порошина участвует в театральной постановке “Неоконченный роман”. Актриса 8 марта отправляется на гастроли, а своего 2-месячного сына оставляет на бабушку и няню.
Мария Порошина во время гастролей оставляет двухмесячного сына на няню и бабушку

В ближайшее время у Порошиной запланированы выступления в Рязани, Казани, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Саратове, Москве, Калининграде, а также Волгограде. У актрисы пятеро детей. Старшая дочка Полина, родившаяся во время брака с актером Гошей Куценко, уже достаточно взрослая. Еще 3 наследницы у артистки родились от отношений с Ильей Древновым. Имя отца своего 5-го ребенка Порошина по-прежнему скрывает от общественности.

Кинозвезда ранее заявляла, что родила наследника от иностранца, однако данная информация официально не подтверждена. Актриса привыкла самостоятельно воспитывать, а также поднимать своих детей на ноги, именно поэтому она не засиживается в декретах, спеша вернуться на работу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Запутавшиеся в «космической
Джиджи Эджли верит в существование
Стала известна дата выхода флагмана
Дети Галкина и Пугачевой Лиза и Гарри
Сиделка тяжелобольной Маргариты
Компания LG разрабатывает новый
Мария Порошина во время гастролей
В Женеве дебютирует суперкар Gumpert
В Волгограде построят
Екатерина Варнава предстала в образе
Специалисты iFixit разобрали всю
Фотошпионы поделились фотографиями
Супруга актера Анатолия Кузнецова
Назван важный признак гипертонии,
Фотошпионы опубликовали фотографии
"Военная Ипотека" от Промсвязьбанка с
Американские специалисты разрабатывают
Вокруг нового вида тарантула с синими
Ученые: Выгул собак может быть опасным
В преддверии 8 марта Вера Брежнева
Пропавшие артефакты фараона Тутанхамона
Ученые: Луноход «Юйту-2» собрал образцы
Xiaomi представила первый тизер
Фанаты просят Фёдора Добронравова
Наталья Подольская рассказала о
Компания PAL-V представила «Летающий
Агата Муцениеце собирается устроить на
Флагман Samsung Galaxy Note 10 показали
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Специалисты рассказали об идеальном
Просмотреть все новости