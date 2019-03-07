Компания LG разрабатывает новый рястягивающийся смартфон





Устройство имеет такой же вид, как и любой другой смартфон, отличается только задняя панель. Она будет состоять из нескольких складных частей, а не одной пластины, которую обычно имеет корпус.Технология будет работать в совокупности с растягивающимся дисплеем. Чтоб увеличить размер дисплея, пользователю необходимо будет тянуть за корпус, это можно будет сделать с любой стороны. После использования дополнительного экрана устройство можно вернуть в исходное положение.Уникальные функции разработаны специально для выполнения этой задачи. Например, интерфейс сможет изменить размер дисплея. После растягивания экрана появится дополнительная информация. Производитель не спешит выпускать новую модель, как и складные смартфоны. Известно, что растягивающийся телефон станет частью серии LG V.