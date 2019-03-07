Компания LG разрабатывает новый рястягивающийся смартфон
Производитель LG сообщил, что разрабатывает новую модель телефона, который будет растягиваться во все стороны. Разрешение проект уже получил, но разработчики признались, что выпускать его не спешат.
Устройство имеет такой же вид, как и любой другой смартфон, отличается только задняя панель. Она будет состоять из нескольких складных частей, а не одной пластины, которую обычно имеет корпус.
Технология будет работать в совокупности с растягивающимся дисплеем. Чтоб увеличить размер дисплея, пользователю необходимо будет тянуть за корпус, это можно будет сделать с любой стороны. После использования дополнительного экрана устройство можно вернуть в исходное положение.
Уникальные функции разработаны специально для выполнения этой задачи. Например, интерфейс сможет изменить размер дисплея. После растягивания экрана появится дополнительная информация. Производитель не спешит выпускать новую модель, как и складные смартфоны. Известно, что растягивающийся телефон станет частью серии LG V.
Устройство имеет такой же вид, как и любой другой смартфон, отличается только задняя панель. Она будет состоять из нескольких складных частей, а не одной пластины, которую обычно имеет корпус.
Технология будет работать в совокупности с растягивающимся дисплеем. Чтоб увеличить размер дисплея, пользователю необходимо будет тянуть за корпус, это можно будет сделать с любой стороны. После использования дополнительного экрана устройство можно вернуть в исходное положение.
Уникальные функции разработаны специально для выполнения этой задачи. Например, интерфейс сможет изменить размер дисплея. После растягивания экрана появится дополнительная информация. Производитель не спешит выпускать новую модель, как и складные смартфоны. Известно, что растягивающийся телефон станет частью серии LG V.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:50