В Волгограде построят лечебно-консультационный центр онкологического диспансера при поддержке Промсвязьбанка





Промсвязьбанк поспособствует строительству лечебного центра, выделив 360 миллионов рублей. Администрация Волгоградской области оказалась заказчиком данной программы. Объект, где будут проводить диагностику онкологических недугов, планируют возвести до 2021 года. По словам Розы Фискиной, занимающей пост управляющей Южным филиалом компании, уникальность этой сделки заключается не только в социальной важности, но и в рекордных сроках реализации. Решение о выдаче гарантии приняли за 10 дней. Кредитное предприятие готово оказать поддержку проектов, озвученные Владимиром Путиным.У Промсвязьбанка есть необходимые центры компетенций и ресурсы для реализации программы, предусматривающей постройку медучреждения. Андрей Бочаров, губернатор региона, рассказал о подходе, используемом для выполнения программы. Специалисты ориентируются на передовые технологии, качественное оборудование и лучшие практики. Это позволит создать систему онкопомощи для пациентов.