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Екатерина Варнава предстала в образе Умы Турман из «Убить Билла»

Екатерина Варнава опубликовала в своем Instagram снимки со съемочной площадки. На них актриса предстала в знаменитом образе Умы Турман из «Убить Билла».
Екатерина Варнава предстала в образе Умы Турман из «Убить Билла»

Она примерила наряд главной героини кинокартины Квентина Тарантино. На снимках она сидит в окружении девушек, увлеченно смотрящих в свои смартфоны. Артистка в ярко-желтом костюме позирует с разных ракурсов и саркастично улыбается, подняв большие пальцы вверх.

Варнава кратко подписала свою публикацию, заявив, что на фото запечатлены она и ее команда. Подписчики звезды с юмором отнеслись к задумке снимков, отметив, что ей стоит податься в преемники Умы Турман.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:20

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