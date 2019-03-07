Екатерина Варнава предстала в образе Умы Турман из «Убить Билла»
Екатерина Варнава опубликовала в своем Instagram снимки со съемочной площадки. На них актриса предстала в знаменитом образе Умы Турман из «Убить Билла».
Она примерила наряд главной героини кинокартины Квентина Тарантино. На снимках она сидит в окружении девушек, увлеченно смотрящих в свои смартфоны. Артистка в ярко-желтом костюме позирует с разных ракурсов и саркастично улыбается, подняв большие пальцы вверх.
Варнава кратко подписала свою публикацию, заявив, что на фото запечатлены она и ее команда. Подписчики звезды с юмором отнеслись к задумке снимков, отметив, что ей стоит податься в преемники Умы Турман.
Она примерила наряд главной героини кинокартины Квентина Тарантино. На снимках она сидит в окружении девушек, увлеченно смотрящих в свои смартфоны. Артистка в ярко-желтом костюме позирует с разных ракурсов и саркастично улыбается, подняв большие пальцы вверх.
Варнава кратко подписала свою публикацию, заявив, что на фото запечатлены она и ее команда. Подписчики звезды с юмором отнеслись к задумке снимков, отметив, что ей стоит податься в преемники Умы Турман.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:20