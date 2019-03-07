Екатерина Варнава предстала в образе Умы Турман из «Убить Билла»

Она примерила наряд главной героини кинокартины Квентина Тарантино. На снимках она сидит в окружении девушек, увлеченно смотрящих в свои смартфоны. Артистка в ярко-желтом костюме позирует с разных ракурсов и саркастично улыбается, подняв большие пальцы вверх.Варнава кратко подписала свою публикацию, заявив, что на фото запечатлены она и ее команда. Подписчики звезды с юмором отнеслись к задумке снимков, отметив, что ей стоит податься в преемники Умы Турман.