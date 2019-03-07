Фотошпионы поделились фотографиями нового кроссовера Buick Encore





Автомобиль был зафиксирован на фото в США, на улицах Милфорда, штат Мичиган, неподалеку от которого расположены испытательные полигоны. В сравнении с предыдущими снимками внедорожника заметно, что камуфляж занимает меньше поверхности машины, чем продемонстрировано ранее. Новая модель не отличается формой кузова - все такие же двери и узкое боковое стекло. Переход задней части стал еще ниже, хоть стекло и выглядит хрупким, но оно толще, чем было.Спортивный вид машина получила благодаря изменению задней стойки. Предполагают, что фары будут выглядеть по-другому. Внешний вид, чем-то похожий с другим гиперкаром Envision, будет выделять владельца авто.В новой модели будет использована платформа GM VSS-S, благодаря чему в салоне авто станет просторнее. Двигатель будет иметь объем 1,4 л, четыре цилиндра и турбонаддув.Автопроизводитель пока не сообщает когда представит новый Encore. Предположительно, это произойдет в следующем году на автосалоне Лос-Анджелеса.