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Фотошпионы поделились фотографиями нового кроссовера Buick Encore

На просторах Всемирной паутины появились фото нового гиперкара Buick Encore в окрасе камуфляжного стиля. Кроссовер похож на современную модификацию, он построен на новой платформе.
Фотошпионы поделились фотографиями нового кроссовера Buick Encore

Автомобиль был зафиксирован на фото в США, на улицах Милфорда, штат Мичиган, неподалеку от которого расположены испытательные полигоны. В сравнении с предыдущими снимками внедорожника заметно, что камуфляж занимает меньше поверхности машины, чем продемонстрировано ранее. Новая модель не отличается формой кузова - все такие же двери и узкое боковое стекло. Переход задней части стал еще ниже, хоть стекло и выглядит хрупким, но оно толще, чем было.

Спортивный вид машина получила благодаря изменению задней стойки. Предполагают, что фары будут выглядеть по-другому. Внешний вид, чем-то похожий с другим гиперкаром Envision, будет выделять владельца авто.

В новой модели будет использована платформа GM VSS-S, благодаря чему в салоне авто станет просторнее. Двигатель будет иметь объем 1,4 л, четыре цилиндра и турбонаддув.

Автопроизводитель пока не сообщает когда представит новый Encore. Предположительно, это произойдет в следующем году на автосалоне Лос-Анджелеса.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:04

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