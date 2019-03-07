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В Женеве дебютирует суперкар Gumpert Nathalie с метанол-электрическим двигателем

В Женеве состоится дебют суперкара версии Gumpert Nathalie, оснащаемый метанол-электрическим силовым агрегатом. Двигатель способен генерировать 539 лошадиных сил.
В Женеве дебютирует суперкар Gumpert Nathalie с метанол-электрическим двигателем

Транспортное средство на одном заряде может преодолеть 850 километров. Автомобиль способен развивать скорость до 300 км/час. Производитель выпустит 500 единиц авто Gumpert Nathalie. Версии начнут производить в 2020 году. Транспортное средство создано при сотрудничестве с китайской автомобильной компанией AIWAYS. Машина получила две двухскоростные коробки передач, четыре электродвигателя.

По словам производителей, авто будет генерировать 539 лошадок. Транспортное средство до первой сотни разгоняется за 2,5 секунды. Nathalie оснащается двухступенчатой коробкой передач.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:28

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