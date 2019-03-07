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Супруга актера Анатолия Кузнецова рассказала о его тяжелой болезни и гибели

Супруга исполнителя главной роли в фильме «Белое солнце пустыни» Анатолия Кузнецова рассказала журналистам о его тяжелой болезни и гибели. Оказалось, что актера два года лечили от рака, которого у него не было.
Супруга актера Анатолия Кузнецова рассказала о его тяжелой болезни и гибели

Со своей женой Александрой Ляпидевской артист прожил всю свою жизнь. В этом году исполняется 5 лет со дня его смерти. Супруга вспоминает, что проблемы со здоровьем у него начались еще в 1995 году. Тогда у актера случился инфаркт, но очень грамотные врачи-хирурги смогли подарить ему возможность продолжать жить полноценной жизнью. После операции он продолжал заниматься творчеством и снялся не в одной кинокартине.
Супруга актера Анатолия Кузнецова рассказала о его тяжелой болезни и гибели

Спустя 17 лет после первого инцидента народному артисту РСФСР поставили страшный диагноз – рак. Лечение и поддержание жизни было длительным и дорогостоящим, но через несколько месяцев, при повторном обследовании, стало известно, что причиной ухудшения самочувствия был всего лишь полип. Ляпидевская отмечает, что его можно было удалить без всех облучений, ставших причиной ослабленного иммунитета.
Супруга актера Анатолия Кузнецова рассказала о его тяжелой болезни и гибели

Она рассказала о последнем проведенном дне вместе с Кузнецовым. Он говорил своей возлюбленной о жизни, которую они прожили вместе, отмечая, что она была яркой и интересной. 7 марта 2014 года актер скончался в реанимации.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:56

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