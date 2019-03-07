Специалисты iFixit разобрали всю линейку смартфонов Galaxy S10
Специалисты iFixit произвели разборку всей линейки смартфонов Galaxy S10. На видео эксперты показали, что представляют собой данные устройства изнутри.
Ультразвуковой сканер отпечатков обладает очень маленькими размерами. А вот модуль фронтальной камеры довольно массивный. На внешней стороне дисплея имеется небольшой вырез для камеры. Оставшиеся компоненты помещены под монитор. После разборки устройства эксперты присвоили версии Galaxy S10+ только три балла за ремонтопригодность. Специалистами отмечается сложность замены аккумуляторной батареи. Эксперты положительно оценили модульную конструкцию камеры, динамики и разъёмы для наушников.
По три бала получили также устройства Galaxy S/S10e. У них наблюдаются аналогичные отрицательные, а также положительные моменты, как и в старшей версии.
Ультразвуковой сканер отпечатков обладает очень маленькими размерами. А вот модуль фронтальной камеры довольно массивный. На внешней стороне дисплея имеется небольшой вырез для камеры. Оставшиеся компоненты помещены под монитор. После разборки устройства эксперты присвоили версии Galaxy S10+ только три балла за ремонтопригодность. Специалистами отмечается сложность замены аккумуляторной батареи. Эксперты положительно оценили модульную конструкцию камеры, динамики и разъёмы для наушников.
По три бала получили также устройства Galaxy S/S10e. У них наблюдаются аналогичные отрицательные, а также положительные моменты, как и в старшей версии.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:11