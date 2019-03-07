Специалисты iFixit разобрали всю линейку смартфонов Galaxy S10





Ультразвуковой сканер отпечатков обладает очень маленькими размерами. А вот модуль фронтальной камеры довольно массивный. На внешней стороне дисплея имеется небольшой вырез для камеры. Оставшиеся компоненты помещены под монитор. После разборки устройства эксперты присвоили версии Galaxy S10+ только три балла за ремонтопригодность. Специалистами отмечается сложность замены аккумуляторной батареи. Эксперты положительно оценили модульную конструкцию камеры, динамики и разъёмы для наушников.По три бала получили также устройства Galaxy S/S10e. У них наблюдаются аналогичные отрицательные, а также положительные моменты, как и в старшей версии.