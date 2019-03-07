Американские специалисты разрабатываю приложение для смартфона для диагностики и лечения аутизма





Диагностика аутизма может быть длительным процессом. Исследователи из Стэнфорда разрабатывают специальное приложение для смартфона, которое могло бы значительно сократить время, необходимое для постановки диагноза.Приложение под названием GuessWhat для смартфона, будет предлагать детям изображать, например, игру в бейсбол, чувство счастья или удивления. Параллельно программа запишет все происходящее на видео для анализа и обнаружения признаков аутизма.Эксперты также намерены включить в GuessWhat элементы двух стандартных методов лечения аутизма, известных как обучение методом дискретных проб и тренировка основному ответу. По словам одного из разработчиков, некоторые функции этих методик, такие как карточки, обучающие детей различать эмоции и игры, могут быть относительно легко реализованы в приложении для смартфона.Авторы научного проекта надеются, что успешно подготовятся к клиническим испытаниям, чтобы проверить терапевтическую ценность GuessWhat в ближайшие несколько лет.