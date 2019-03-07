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Вокруг нового вида тарантула с синими лапками разгорелся международный скандал

Вокруг нового вида тарантула с синими лапками разгорелся международный скандал после того, как натуралист из Малайзии заявил, что членистоногое было ввезено в Великобританию контрабандным путем. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Вокруг нового вида тарантула с синими лапками разгорелся международный скандал

Birupes simoroxigorum, тарантул с синими лапками и брюшком персикового цвета, обитающий в малазийском штате Саравак, был назван самым красивым когда-либо обнаруженным пауком.

Впервые он был описан в последнем выпуске научного издания Journal of the British Tarantula Society арахнологами Рэем Габриэлем (Ray Gabriel) и Даниеллой Шервуд (Danniella Sherwood).

Однако малазийские натуралисты утверждают, что именно они впервые сфотографировали Birupes simoroxigorum в дикой природе, также они отмечают, что особи членистоногого были незаконно вывезены из их среды обитания.

Фотограф дикой природы Чиен Ли (Ch'ien Lee) рассказал, что он был частью команды, которая первой сделала снимки необычного паука. Затем натуралист опубликовал изображение на своем веб-сайте, которое, как он полагает, позже нашли коллекционеры, охотящиеся за этим существом. Впоследствии двух особей паука вывезли в Европу.

Несмотря на эти заявления, британские эксперты утверждают, что в этом вопросе все надлежащие процедуры бы соблюдены. По словам председателя British Tarantula Society, он не сомневается, что именно малазийцы первыми нашли уникального паука, но подчеркивает, что общество получило двух мертвых пауков, одного самца и одну самку, от коллекционеров со всеми необходимыми документами и разрешениями.
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Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:35

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