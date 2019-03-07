Ученые: Выгул собак может быть опасным для пожилых людей





В то время как предыдущие исследования предполагали, что времяпровождение с четвероногим другом на улице несет пользу для здоровья пожилых людей, результаты недавней научной работы ученых из Пенсильванского университета показали, что прогулка с собакой на поводке может быть причиной значительного риска травмы у пожилых людей.Согласно проведенному исследованию, в период между 2004 и 2017 годами количество переломов костей у пациентов в возрасте 65 лет и старше удвоилось, причем травм, произошедших во время прогулки с собакой, было значительно больше, чем переломов, полученных по другим причинам.Проблема заключается не столько в самом выгуле «лучшего друга человека», сколько в том, что, если животное на поводке станет более активным, чем его хозяин, то в конечном итоге это приведет к его падению.