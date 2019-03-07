Пропавшие артефакты фараона Тутанхамона обнаружены в хранилище египетского музея





Один из руководителей археологического музея древнеегипетского и раннехристианского искусства в городе Луксор, рассказал, что нашел элементы миниатюрной лодки Фараона при подготовке экспоната для Большого египетского музея, который планируется открыть в Гизе в следующем году.Деревянная мачта, комплект такелажа и маленькая деревянная голова, покрытая сусальным золотом, были обнаружены в хранилище музея. Они находились в коробке, завернутой в газету, датированную воскресеньем, 5 ноября 1933 года.Специалисты полагают, что миниатюрная лодка и ее команда предназначались для обслуживания Тутанхамона в загробной жизни.