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Пропавшие артефакты фараона Тутанхамона обнаружены в хранилище египетского музея

В хранилище в Луксорского музея (Египет) были обнаружены пропавшие части миниатюрной лодки, найденной в гробнице фараона Тутанхамона в 1920-х годах. Информация о находке опубликована в зарубежном издании Аrchaeology.
Пропавшие артефакты фараона Тутанхамона обнаружены в хранилище египетского музея

Один из руководителей археологического музея древнеегипетского и раннехристианского искусства в городе Луксор, рассказал, что нашел элементы миниатюрной лодки Фараона при подготовке экспоната для Большого египетского музея, который планируется открыть в Гизе в следующем году.

Деревянная мачта, комплект такелажа и маленькая деревянная голова, покрытая сусальным золотом, были обнаружены в хранилище музея. Они находились в коробке, завернутой в газету, датированную воскресеньем, 5 ноября 1933 года.

Специалисты полагают, что миниатюрная лодка и ее команда предназначались для обслуживания Тутанхамона в загробной жизни.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:22

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