В преддверии 8 марта Вера Брежнева напомнила, что лучшие друзья девушек – это бриллианты
В преддверии Международного женского дня известная певица Вера Брежнева решила напомнить, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Она опубликовала в социальной сети Instagram снимок, сделанный в одном из столичных ювелирных бутиков, и написала пост о драгоценностях.
На фотографии, опубликованной Верой Брежневой в социальной сети, знаменитость демонстрирует несколько колец и браслетов, украшающих ее руки. Она с умилением рассматривает еще одно драгоценное кольцо с камнем, которое держит в руках. В комментарии к снимку артистка загадала поклонникам загадку о том, сколько карат на ней было в тот момент. Также звезда подчеркнула, что слова о том, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, являются особенно актуальными накануне 8 марта.
Фраза «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» стала крылатой, после того, как легендарная Мэрилин Монро спела одноименную песню в голливудском мюзикле в 1953 году. Намного позже девичий коллектив «ВИА Гра», в составе которого выступала Вера Брежнева, исполнил композицию с таким же названием.
На фотографии, опубликованной Верой Брежневой в социальной сети, знаменитость демонстрирует несколько колец и браслетов, украшающих ее руки. Она с умилением рассматривает еще одно драгоценное кольцо с камнем, которое держит в руках. В комментарии к снимку артистка загадала поклонникам загадку о том, сколько карат на ней было в тот момент. Также звезда подчеркнула, что слова о том, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, являются особенно актуальными накануне 8 марта.
Фраза «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» стала крылатой, после того, как легендарная Мэрилин Монро спела одноименную песню в голливудском мюзикле в 1953 году. Намного позже девичий коллектив «ВИА Гра», в составе которого выступала Вера Брежнева, исполнил композицию с таким же названием.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:31