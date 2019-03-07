Назван важный признак гипертонии, свидетельствующий об угрозе внезапной смерти





При повышенном артериальном давлении у человека возникает боль в грудной клетке, его дыхание затрудняется, а в моче появляется кровь. В медицине принято считать 120/80 мм рт. ст. так называемой абсолютной нормой, и значительное превышение этого показателя является признаком серьезной проблемы.Медики отмечают, что сильная головная боль связана с повреждениями кровеносных сосудов, поэтому такое состояние является важным симптомом высокого риска внезапной смерти. По этой причине специалисты рекомендуют контролировать уровень артериального давления, а также не игнорировать появление сильной головной боли».Врачи рассказали и о других признаках, сигнализирующих о гипертоническом кризе. Если человек вдруг внезапно упал, у него началось сильное носовое кровотечение, появился кашель с кровью, а в его конечностях возникло ощущение покалывания, то это может свидетельствовать о критическом состоянии. Кроме того, нельзя оставлять без внимания такие изменения как проблемы с речью или ее восприятием, а также ухудшение зрения вплоть до его полной потери.