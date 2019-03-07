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Назван важный признак гипертонии, свидетельствующий об угрозе внезапной смерти

Врачи рассказали о важном признаке гипертонии, который свидетельствует о серьезной угрозе внезапной смерти. Предостережения медиков опубликованы в зарубежном источнике Express.
Назван важный признак гипертонии, свидетельствующий об угрозе внезапной смерти

При повышенном артериальном давлении у человека возникает боль в грудной клетке, его дыхание затрудняется, а в моче появляется кровь. В медицине принято считать 120/80 мм рт. ст. так называемой абсолютной нормой, и значительное превышение этого показателя является признаком серьезной проблемы.

Медики отмечают, что сильная головная боль связана с повреждениями кровеносных сосудов, поэтому такое состояние является важным симптомом высокого риска внезапной смерти. По этой причине специалисты рекомендуют контролировать уровень артериального давления, а также не игнорировать появление сильной головной боли».

Врачи рассказали и о других признаках, сигнализирующих о гипертоническом кризе. Если человек вдруг внезапно упал, у него началось сильное носовое кровотечение, появился кашель с кровью, а в его конечностях возникло ощущение покалывания, то это может свидетельствовать о критическом состоянии. Кроме того, нельзя оставлять без внимания такие изменения как проблемы с речью или ее восприятием, а также ухудшение зрения вплоть до его полной потери.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:47

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