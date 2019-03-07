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Фотошпионы опубликовали фотографии нового Chevrolet Chevy Equinox

В Сети появились фотографии новой модификации кроссовера Chevrolet Chevy Equinox, сделанные фотошпионами во время его испытаний в США. Автомобиль не является принципиально новой моделью, обновления затронули лишь некоторые его элементы.
Фотошпионы опубликовали фотографии нового Chevrolet Chevy Equinox

Тестирование Chevrolet Chevy Equinox проводилось на испытательной площадке компании General Motors в Милфорде (штат Мичиган, США). На шпионских снимках изображены два кроссовера с незначительными различиями. Они тщательно накрыты маскировочным материалом. Специалисты в области автомобильной промышленности предполагают, что, скорее всего, инженеры Chevy подготовили обновление существующей модификации, а не создали принципиально новую модель.

На фото можно увидеть, что внедорожники внешне отличаются друг от друга. Первый автомобиль оснащен более низкой передней панелью, а второй - другими колесами. В тоже время у обеих моделей по бокам расположены двойные выхлопные трубы.

Другая информация о новом Chevrolet Chevy Equinox пока что держится в секрете.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:40

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