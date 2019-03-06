Инсайдер: Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro смогут стоять вертикально на ровной поверхности
По словам сетевого информатора Роланда Квандта, смартфоны Huawei P30 и P30 Pro смогут стоять вертикально. Единственное условие – поверхность должна быть ровной, отметил инсайдер в соцсети Twitter.
В своём микроблоге Квандт обнародовал кусок рендера, изображающего левую верхнюю часть Huawei P30. Инсайдер уточнил: острый угол смартфона не является результатом низкокачественной работы в графическом редакторе, а полностью соответствует действительности: верхняя и нижняя панели указанной модель и её версии с приставкой Pro окажутся плоскими, а потому смогут вертикально стоять на ровной поверхности.
Новинки от Huawei официально презентуют 26 марта этого года.
В своём микроблоге Квандт обнародовал кусок рендера, изображающего левую верхнюю часть Huawei P30. Инсайдер уточнил: острый угол смартфона не является результатом низкокачественной работы в графическом редакторе, а полностью соответствует действительности: верхняя и нижняя панели указанной модель и её версии с приставкой Pro окажутся плоскими, а потому смогут вертикально стоять на ровной поверхности.
Новинки от Huawei официально презентуют 26 марта этого года.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:11