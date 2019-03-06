Сергей Жорин: Александр Толмацкий хочет общаться с внуком





В Instagram вдова Децла отметила, что его родители поделили наследство. В свою очередь творчество досталось дедушке. Бабушка получила внука. При этом родня отправляет невестку искать новую любовь. По словам Александра Толмацкого, в семействе отсутствует конфликт. Он отметил, что Юлии предложили открыть счет на сына Антония либо на своё имя для получения от семьи помощи.Отец Децла не собирался лишать вдову ребенка. Однако вследствие того, что она не хочет его слушать, музыкальный продюсер вынужден был подключать адвоката.