АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Сергей Жорин: Александр Толмацкий хочет общаться с внуком

Сергей Жорин рассказал, что Александр Толмацкий, являющийся отцом Децла, ищет общения с внуком. По его словам, он не хочет отбирать ребенка у вдовы Юлии Толмацкой.
Сергей Жорин: Александр Толмацкий хочет общаться с внуком

В Instagram вдова Децла отметила, что его родители поделили наследство. В свою очередь творчество досталось дедушке. Бабушка получила внука. При этом родня отправляет невестку искать новую любовь. По словам Александра Толмацкого, в семействе отсутствует конфликт. Он отметил, что Юлии предложили открыть счет на сына Антония либо на своё имя для получения от семьи помощи.
Сергей Жорин: Александр Толмацкий хочет общаться с внуком

Отец Децла не собирался лишать вдову ребенка. Однако вследствие того, что она не хочет его слушать, музыкальный продюсер вынужден был подключать адвоката.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Philips выпустил новую модель телефона
Сергей Жорин: Александр Толмацкий хочет
Михаил Жванецкий отмечает 85-летний
Инсайдер: Смартфоны Huawei P30 и P30
Обнаженная Настя Ивлеева не впечатлила
Астрономы обнаружили «блестящую звезду»
Бывший муж Евгении Гуранды обвинил ее в
На Женевском автосалоне представлена
Вован и Лексус рассказали, что
Составлен рейтинг наиболее скоростных
Geely Emgrand 7 подешевел в РФ на 140
На Украине подготовили план в случае
Михаил Погребинский объяснил ставку
В США намерены использовать рыб и
Неанонсированный Redmi 7 сравнили с
Актриса Анна Старшенбаум поделилась
В Соединённых Штатах кошка спасла жизнь
В Ростовской области убили и спрятали в
«Дом-2» Антон Беккужев заявил, что
Максим Галкин рассказал о серьезной
Samsung Galaxy S10+ проиграл iPhone XS
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Ефим Шифрин сравнил маршировку в СССР с
Компания Oppo представила смартфоны F11
Bentley Bentayga Speed стал самым
Певица Глюкоза показала фанатам
Ученые рассказали, что может скрывать
Компания Samsung планирует выпустить
Родители Марины Африкантовой хотят
Кай Метов порассуждал о причинах
Просмотреть все новости