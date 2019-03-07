Xiaomi представила первый тизер игрового смартфона Black Shark 2





Аппарат будет оснащен модернизированной версией охлаждающей системы Liquid Cool 3.0, однако суть отличия от предыдущей пока остается не раскрытой. Выполнять свои функции устройство будет на базе процессора Snapdragon 855. Оперативная память будет представлена в трех вариантах: 8Гб, 10Гб и 12 Гб. Android 9 Pie выбран для устройства в качестве операционной системы. Известно, что в Black Shark 2 встроен режим Game Turbo.Остальные подробности пока не разглашаются, однако разработчики планируют их раскрыть уже в этом месяце на официальной презентации смартфона. Ранее было известно, что новинка получила кодовое название Skywalker.