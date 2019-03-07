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Наталья Подольская рассказала о сюрпризе от её трехлетнего сына к 8 Марта

Эстрадная исполнительница Наталья Подольская в интервью корреспондентам издания «Антенна» рассказала о сюрпризе, приготовленном её трёхлетним сыном Артемием к 8 Марта. Сама артистка приобрела для себя к празднику чудесные туфли, покупку которых оплатил её супруг Владимир Пресняков.
Наталья Подольская рассказала о сюрпризе от её трехлетнего сына к 8 Марта

Раньше наследник звёздной пары поздравлял маму декламированием стишков, теперь же он подрос настолько, что решил приготовить ей подарок, изготовленный своими руками, а точнее – малыш делает открытку к 8 Марта, но не без помощи взрослых, естественно.

«Артемий её раскрашивает, вырезает, клеит. А все его поделки мы храним в специальной коробочке, ведь они для нас очень дороги», – рассказала Наталья Подольская.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:43

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