Наталья Подольская рассказала о сюрпризе от её трехлетнего сына к 8 Марта
Эстрадная исполнительница Наталья Подольская в интервью корреспондентам издания «Антенна» рассказала о сюрпризе, приготовленном её трёхлетним сыном Артемием к 8 Марта. Сама артистка приобрела для себя к празднику чудесные туфли, покупку которых оплатил её супруг Владимир Пресняков.
Раньше наследник звёздной пары поздравлял маму декламированием стишков, теперь же он подрос настолько, что решил приготовить ей подарок, изготовленный своими руками, а точнее – малыш делает открытку к 8 Марта, но не без помощи взрослых, естественно.
Раньше наследник звёздной пары поздравлял маму декламированием стишков, теперь же он подрос настолько, что решил приготовить ей подарок, изготовленный своими руками, а точнее – малыш делает открытку к 8 Марта, но не без помощи взрослых, естественно.
«Артемий её раскрашивает, вырезает, клеит. А все его поделки мы храним в специальной коробочке, ведь они для нас очень дороги», – рассказала Наталья Подольская.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:43