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Бывший муж Евгении Гуранды обвинил ее в планировании убийства

Андрей Коваленко заявил, что его бывшая жена просила своего нового мужчину пойти на преступление. Он уверен, что девушка пыталась таким образом завладеть его имуществом.
Бывший муж Евгении Гуранды обвинил ее в планировании убийства

Евгения Гуранда - блогер и участница конкурсов красоты. Недавно она в эфире ток-шоу «На самом деле» сказала, что над ней издевался муж прямо на глазах у детей. После этого Андрею Коваленко позвонил мужчина, который представился Романом, и сообщил, что его бывшая супруга готовит покушение на его жизнь. Звонил Роман Жидков - любовник девушки, которому она предлагала быть киллером.

Экс-супруг уверен в изменах жены, и требует сделать ДНК-тест на всех 4-х детей. На известном ток-шоу мужчин проверяли на полиграфе. Выяснилось, что оба поднимали руку на «Вице-миссис Волгоград». Андрей Коваленко избивал даже ее мать.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:09

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