Бывший муж Евгении Гуранды обвинил ее в планировании убийства

Евгения Гуранда - блогер и участница конкурсов красоты. Недавно она в эфире ток-шоу «На самом деле» сказала, что над ней издевался муж прямо на глазах у детей. После этого Андрею Коваленко позвонил мужчина, который представился Романом, и сообщил, что его бывшая супруга готовит покушение на его жизнь. Звонил Роман Жидков - любовник девушки, которому она предлагала быть киллером.Экс-супруг уверен в изменах жены, и требует сделать ДНК-тест на всех 4-х детей. На известном ток-шоу мужчин проверяли на полиграфе. Выяснилось, что оба поднимали руку на «Вице-миссис Волгоград». Андрей Коваленко избивал даже ее мать.