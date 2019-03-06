АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Михаил Жванецкий отмечает 85-летний юбилей

Михаил Жванецкий, являющийся известным отечественным писателем-сатириком, отмечает 85-летний юбилей. Народный артист до сих пор продолжает выступать, радуя своим творчеством многочисленных зрителей.
Михаил Жванецкий отмечает 85-летний юбилей

Жванецкий признался журналистам, что в последнее время начал писать об окончании жизненного пути, при этом затрагивая философские темы. Сатирик отметил, что мысли о смерти приходят не часто, в основном, когда он болеет. В целом артист называет себя человеком, который доволен жизнью.
Михаил Жванецкий отмечает 85-летний юбилей

По словам писателя, свой день рождения он проводит с близкими людьми и друзьями. Последние месяцы Михаил Михайлович дал много концертов и поэтому ему просто необходимо отдохнуть. Жванецкий отметил, что на днях состоялся его юбилейный вечер в Концертном зале им. Чайковского, который очень ему понравился.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Philips выпустил новую модель телефона
Сергей Жорин: Александр Толмацкий хочет
Михаил Жванецкий отмечает 85-летний
Инсайдер: Смартфоны Huawei P30 и P30
Обнаженная Настя Ивлеева не впечатлила
Астрономы обнаружили «блестящую звезду»
Бывший муж Евгении Гуранды обвинил ее в
На Женевском автосалоне представлена
Вован и Лексус рассказали, что
Составлен рейтинг наиболее скоростных
Geely Emgrand 7 подешевел в РФ на 140
На Украине подготовили план в случае
Михаил Погребинский объяснил ставку
В США намерены использовать рыб и
Неанонсированный Redmi 7 сравнили с
Актриса Анна Старшенбаум поделилась
В Соединённых Штатах кошка спасла жизнь
В Ростовской области убили и спрятали в
«Дом-2» Антон Беккужев заявил, что
Максим Галкин рассказал о серьезной
Samsung Galaxy S10+ проиграл iPhone XS
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Ефим Шифрин сравнил маршировку в СССР с
Компания Oppo представила смартфоны F11
Bentley Bentayga Speed стал самым
Певица Глюкоза показала фанатам
Ученые рассказали, что может скрывать
Компания Samsung планирует выпустить
Родители Марины Африкантовой хотят
Кай Метов порассуждал о причинах
Просмотреть все новости