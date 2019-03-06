Михаил Жванецкий отмечает 85-летний юбилей
Михаил Жванецкий, являющийся известным отечественным писателем-сатириком, отмечает 85-летний юбилей. Народный артист до сих пор продолжает выступать, радуя своим творчеством многочисленных зрителей.
Жванецкий признался журналистам, что в последнее время начал писать об окончании жизненного пути, при этом затрагивая философские темы. Сатирик отметил, что мысли о смерти приходят не часто, в основном, когда он болеет. В целом артист называет себя человеком, который доволен жизнью.
По словам писателя, свой день рождения он проводит с близкими людьми и друзьями. Последние месяцы Михаил Михайлович дал много концертов и поэтому ему просто необходимо отдохнуть. Жванецкий отметил, что на днях состоялся его юбилейный вечер в Концертном зале им. Чайковского, который очень ему понравился.
Жванецкий признался журналистам, что в последнее время начал писать об окончании жизненного пути, при этом затрагивая философские темы. Сатирик отметил, что мысли о смерти приходят не часто, в основном, когда он болеет. В целом артист называет себя человеком, который доволен жизнью.
По словам писателя, свой день рождения он проводит с близкими людьми и друзьями. Последние месяцы Михаил Михайлович дал много концертов и поэтому ему просто необходимо отдохнуть. Жванецкий отметил, что на днях состоялся его юбилейный вечер в Концертном зале им. Чайковского, который очень ему понравился.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:13