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Ученые: Луноход «Юйту-2» собрал образцы грунта для исследования истории планеты

Китайский луноход «Юйту-2» смог побывать на обратной стороне спутника Земли. Космический аппарат собрал образцы грунта для исследования истории Луны.
Ученые: Луноход «Юйту-2» собрал образцы грунта для исследования истории планеты

Исследователи из китайской Академии наук отметили, что самым крупным из образцов стал 20-сантиметровый булыжник. В первую очередь стоит задача проанализировать состав физико-химических характеристик. Если результат покажет, что грунт принадлежит лунной поверхности, в этом случае внимание будет уделено процессу формирования камней.

Ученые не исключают, что образцы могут быть обломками метеоритов, которые попали на поверхность планеты и разлетелись на мелкие частицы. Детальному изучению подлежат и следы, оставляемые «Юйту-2» при передвижении. Эксперты заявляют, что результаты исследований могут помочь узнать подробности истории эволюции спутника Земли. Известно, что луноход совершил посадку на поверхность планеты в начале января этого года.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:11

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