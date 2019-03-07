Ученые: Луноход «Юйту-2» собрал образцы грунта для исследования истории планеты





Исследователи из китайской Академии наук отметили, что самым крупным из образцов стал 20-сантиметровый булыжник. В первую очередь стоит задача проанализировать состав физико-химических характеристик. Если результат покажет, что грунт принадлежит лунной поверхности, в этом случае внимание будет уделено процессу формирования камней.Ученые не исключают, что образцы могут быть обломками метеоритов, которые попали на поверхность планеты и разлетелись на мелкие частицы. Детальному изучению подлежат и следы, оставляемые «Юйту-2» при передвижении. Эксперты заявляют, что результаты исследований могут помочь узнать подробности истории эволюции спутника Земли. Известно, что луноход совершил посадку на поверхность планеты в начале января этого года.