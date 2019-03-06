Составлен рейтинг наиболее скоростных автомобилей на выставке в Женеве





Первая строчка досталась Porsche 911 Cabriolet с двигателем в 450 лошадиных сил и двойной турбиной. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4 секунды. Коробка передач имеет 8-ступенчатую систему с 2-мя сцеплениями. На втором месте разместился еще один представитель Porsche - 718 T. Двигатель у этого агрегата рассчитан на 300 лошадиных сил.Третьим в рейтинге находится Audi Q4 e-tron. Этот полноприводный автомобиль получил в распоряжение 102 и 204 лошадиных силы в двух частях кузова. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, ему понадобится 6 секунд. Bentley Bentayga Speed стал четвертым в рейтинге скоростных машин. Максимальная скорость составляет 360 км/ч. Завершает список Pininfarina Battista со скоростью 350 км/ч, возможности двигателя которого расширены на 1, 9 тысячи лошадиных сил.