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Составлен рейтинг наиболее скоростных автомобилей на выставке в Женеве

На ежегодном моторшоу в Женеве публике были представлены лучшие автомобили 2019 года. По завершению выставки был составлен рейтинг наиболее скоростных машин.
Составлен рейтинг наиболее скоростных автомобилей на выставке в Женеве

Первая строчка досталась Porsche 911 Cabriolet с двигателем в 450 лошадиных сил и двойной турбиной. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4 секунды. Коробка передач имеет 8-ступенчатую систему с 2-мя сцеплениями. На втором месте разместился еще один представитель Porsche - 718 T. Двигатель у этого агрегата рассчитан на 300 лошадиных сил.

Третьим в рейтинге находится Audi Q4 e-tron. Этот полноприводный автомобиль получил в распоряжение 102 и 204 лошадиных силы в двух частях кузова. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, ему понадобится 6 секунд. Bentley Bentayga Speed стал четвертым в рейтинге скоростных машин. Максимальная скорость составляет 360 км/ч. Завершает список Pininfarina Battista со скоростью 350 км/ч, возможности двигателя которого расширены на 1, 9 тысячи лошадиных сил.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:35

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