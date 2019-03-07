Компания PAL-V представила «Летающий автомобиль»





У суперкара всего 3 колеса - одно спереди и два сзади, он может перемещаться и по земле, и по воздуху. Его максимальная скорость составляет 180 км/ч. Авто можно заправлять на обычной заправке, а парковать в любом гараже, исходя из этого можно сделать вывод, что оно адаптировано к стандартным условиям. Известно, что гироплан соответствует всем европейским и американским требованиям. Предусмотрена высокая безопасность. Если машина сломается в полете, она может совершить посадку на скорости 29 км/ч. Участок для аварийной посадки должен быть не менее 30 метров.Управлять Liberty Pioneer будет разрешено лишь по лицензии. Делать это сможет каждый, для того чтоб его освоить, потребуется лишь 40 часов.В обслуживании летающий автомобиль дешевле, чем вертолет. Однако чтоб купить модель, которой выпустят всего 90 экземпляров, потребуется иметь 600 тыс. долларов. Следующие модели будут иметь меньшую стоимость, говорят представители компании PAL-V.