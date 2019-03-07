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Фанаты просят Фёдора Добронравова вернуться в «Сваты»

Фанаты народного артиста РФ Фёдора Добронравова, отправившегося в гастрольный тур по родной стране, просят его вернуться в новый сезон украинского комедийного телесериала «Сваты». Соответствующие комментарии Instagram-подписчики оставляют под свежими постами актёра, в которых он рассказывает о своих выступлениях в российских городах.
Фанаты просят Фёдора Добронравова вернуться в «Сваты»

Так, позавчера Фёдор Добронравов сообщил фолловерам о том, что он успешно отыграл спектакль в Москве, вчера он выступил в Ростове-на-Дону, а сегодня – в Краснодаре.

Многие комментаторы поинтересовались у артиста, планирует ли он приезжать в их родные города, но ещё больше Instagram-подписчиков стали просить актёра принять участие в создании нового, седьмого по счёту, сезона «Сватов». Однако Фёдор Добронравов на стал затрагивать данный вопрос в соцсети.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:11

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