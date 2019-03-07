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Агата Муцениеце собирается устроить на 8 Марта спа-вечер

Агата Муцениеце на своей странице в Instagram рассказала пользователям соцсети о планах на 8 Марта. Актриса очень любит расслабляться в ванной, ухаживая за своим телом, но часто не имеет на это времени, а потому на праздник она собирается устроить для себя целый спа-вечер.
Агата Муцениеце собирается устроить на 8 Марта спа-вечер

Попутно в Instagram-посте Агата Муцениеце прорекламировала косметические приспособления, которые он намерена использовать в Международный женский день, отметив их соответствующими хештегами, а также назвала количество в её доме ванных комнат.

«У меня всего три ванны», – призналась актриса своим Instagram-подписчикам, попросив их всё же не завидовать этому.

Поклонники Агаты Муцениеце похвалили её за то, что она следит за собой, и поделились собственными методами расслабления после тяжёлых трудовых будней.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:11

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