Агата Муцениеце собирается устроить на 8 Марта спа-вечер
Агата Муцениеце на своей странице в Instagram рассказала пользователям соцсети о планах на 8 Марта. Актриса очень любит расслабляться в ванной, ухаживая за своим телом, но часто не имеет на это времени, а потому на праздник она собирается устроить для себя целый спа-вечер.
Попутно в Instagram-посте Агата Муцениеце прорекламировала косметические приспособления, которые он намерена использовать в Международный женский день, отметив их соответствующими хештегами, а также назвала количество в её доме ванных комнат.
Поклонники Агаты Муцениеце похвалили её за то, что она следит за собой, и поделились собственными методами расслабления после тяжёлых трудовых будней.
Попутно в Instagram-посте Агата Муцениеце прорекламировала косметические приспособления, которые он намерена использовать в Международный женский день, отметив их соответствующими хештегами, а также назвала количество в её доме ванных комнат.
«У меня всего три ванны», – призналась актриса своим Instagram-подписчикам, попросив их всё же не завидовать этому.
Поклонники Агаты Муцениеце похвалили её за то, что она следит за собой, и поделились собственными методами расслабления после тяжёлых трудовых будней.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:11