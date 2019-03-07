Агата Муцениеце собирается устроить на 8 Марта спа-вечер

«У меня всего три ванны», – призналась актриса своим Instagram-подписчикам, попросив их всё же не завидовать этому.

Попутно в Instagram-посте Агата Муцениеце прорекламировала косметические приспособления, которые он намерена использовать в Международный женский день, отметив их соответствующими хештегами, а также назвала количество в её доме ванных комнат.Поклонники Агаты Муцениеце похвалили её за то, что она следит за собой, и поделились собственными методами расслабления после тяжёлых трудовых будней.