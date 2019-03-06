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Михаил Погребинский объяснил ставку Запада на Петра Порошенко

Михаил Погребинский, являющийся известным киевским политологом, пояснил ставку Запада на Петра Порошенко. По его словам, глава Украины, отменяя уголовную ответственность непосредственно за незаконное обогащение, взвесил все риски, а также не опасается каких-либо последствий.
Михаил Погребинский объяснил ставку Запада на Петра Порошенко

Новостное издание «ПолитЭксперт» сообщает, что ряд международных организаций, осуществлявших раньше финансовую поддержку Украины, очень недовольны проводимой в государстве антикоррупционной политикой, так как большая часть полученных Киевом средств идёт не по назначению. В свою очередь Европа решила влиять на ситуацию. Украине пригрозили отказать в безвизовом режиме для украинского населения, если не начнётся борьба с коррупцией в государстве.

Погребинский отметил, что вследствие того, что отсутствует уголовное преследование за незаконное обогащение, возможны негативные отношения Запада с Украиной. Но в этой ситуации президент Украины оценил все имеющиеся риски, не боясь решительных мер. По всей видимости, он решил, что возможный ущерб будет меньше выгоды, которую в итоге можно получить.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:26

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