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Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова побывала с дочерью на детском празднике

Актриса Александра Никифорова старается проводить как можно больше времени со своей дочерью Анной. На днях звезда сериала «Султан моего сердца» посетила детский праздник, о чем рассказала в своем Instagram.
Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова побывала с дочерью на детском празднике

26-летняя артистка самостоятельно воспитывает свою дочь. Из-за плотного рабочего графика она не всегда может посвятить ей достаточное количество времени. Однако девушка старается не пропускать важные моменты в ее жизни. На своей странице в социальной сети она опубликовала снимок с детского праздника. На нем Никифорова обнимает свою трехлетнюю дочь в нарядном платье. Именно из-за него, по словам знаменитости, они чуть не опоздали на мероприятие.

Звезда поздравила своих подписчиков с весной и пожелала доброго утра.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 03:11

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