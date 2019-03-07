Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова побывала с дочерью на детском празднике
Актриса Александра Никифорова старается проводить как можно больше времени со своей дочерью Анной. На днях звезда сериала «Султан моего сердца» посетила детский праздник, о чем рассказала в своем Instagram.
26-летняя артистка самостоятельно воспитывает свою дочь. Из-за плотного рабочего графика она не всегда может посвятить ей достаточное количество времени. Однако девушка старается не пропускать важные моменты в ее жизни. На своей странице в социальной сети она опубликовала снимок с детского праздника. На нем Никифорова обнимает свою трехлетнюю дочь в нарядном платье. Именно из-за него, по словам знаменитости, они чуть не опоздали на мероприятие.
Звезда поздравила своих подписчиков с весной и пожелала доброго утра.
26-летняя артистка самостоятельно воспитывает свою дочь. Из-за плотного рабочего графика она не всегда может посвятить ей достаточное количество времени. Однако девушка старается не пропускать важные моменты в ее жизни. На своей странице в социальной сети она опубликовала снимок с детского праздника. На нем Никифорова обнимает свою трехлетнюю дочь в нарядном платье. Именно из-за него, по словам знаменитости, они чуть не опоздали на мероприятие.
Звезда поздравила своих подписчиков с весной и пожелала доброго утра.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 03:11