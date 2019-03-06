На Женевском автосалоне представлена «заряженная» версия Volkswagen T-Roc R





Презентованная автомодель по внешнему виду схожа с T-Roc R-Line, но у T-Roc R увеличены воздухозаборники и сзади имеются четыре патрубка титановой системы Akrapovic. Экстерьер машины дополнен 19-дюймовыми тёмно-серыми легкосплавными колёсными дисками, а внутреннее оформление обладает неповторимостью и качеством.Представленная на Женевском автосалоне новинка от Volkswagen оснащена 4-цилиндровым 2-литровым турбированным двигателем TSI, обеспечивающим машине мощность в 300 «лошадей» и крутящий момент в 400 Нм. Мотор полноприводного транспортного средства функционирует в тандеме с 7-диапазонной коробкой передач. Всё это позволяет внедорожнику преодолевать первую «сотню» километров уже через 4,9 секунды после старта.