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На Женевском автосалоне представлена «заряженная» версия Volkswagen T-Roc R

В рамках Женевского автосалона представлена «заряженная» версия внедорожника Volkswagen T-Roc R. Спортивность машины разработчики подчеркнули особым дизайном экстерьера и салона.
На Женевском автосалоне представлена «заряженная» версия Volkswagen T-Roc R

Презентованная автомодель по внешнему виду схожа с T-Roc R-Line, но у T-Roc R увеличены воздухозаборники и сзади имеются четыре патрубка титановой системы Akrapovic. Экстерьер машины дополнен 19-дюймовыми тёмно-серыми легкосплавными колёсными дисками, а внутреннее оформление обладает неповторимостью и качеством.

Представленная на Женевском автосалоне новинка от Volkswagen оснащена 4-цилиндровым 2-литровым турбированным двигателем TSI, обеспечивающим машине мощность в 300 «лошадей» и крутящий момент в 400 Нм. Мотор полноприводного транспортного средства функционирует в тандеме с 7-диапазонной коробкой передач. Всё это позволяет внедорожнику преодолевать первую «сотню» километров уже через 4,9 секунды после старта.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:56

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