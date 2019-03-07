Флагман Samsung Galaxy Note 10 показали на первых "живых" снимках
Свое первое гибкое устройство Samsung Galaxy Note 10 компания показала на первых изображениях. Также она представила флагманскую линейку Galaxy S10, и это еще не все новинки южнокорейских разработчиков.
На первых рендерах можно увидеть новую модель. Изображение создали на основе слухов об устройстве. Известно, что следующий Note будет представлен осенью 2019 года.
Сообщалось, что гаджет имеет мощный процессор Exynos 9825, сделанный на основе 7-нанометрового технологического процесса. Его экран имеет размер 6,7 дюймов, есть двойная фронтальная камера, а также встроен сканер отпечатков пальцев.
На первых рендерах можно увидеть новую модель. Изображение создали на основе слухов об устройстве. Известно, что следующий Note будет представлен осенью 2019 года.
Сообщалось, что гаджет имеет мощный процессор Exynos 9825, сделанный на основе 7-нанометрового технологического процесса. Его экран имеет размер 6,7 дюймов, есть двойная фронтальная камера, а также встроен сканер отпечатков пальцев.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 04:11