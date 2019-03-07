Флагман Samsung Galaxy Note 10 показали на первых "живых" снимках





На первых рендерах можно увидеть новую модель. Изображение создали на основе слухов об устройстве. Известно, что следующий Note будет представлен осенью 2019 года.Сообщалось, что гаджет имеет мощный процессор Exynos 9825, сделанный на основе 7-нанометрового технологического процесса. Его экран имеет размер 6,7 дюймов, есть двойная фронтальная камера, а также встроен сканер отпечатков пальцев.