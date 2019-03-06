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Вован и Лексус рассказали, что разыграть Элиотта Абрамса было несложно

Вован и Лексус подшутили над Элиоттом Абрамсом по телефону. Пранкеры рассказали, что розыгрыш социального представителя США по Венесуэле был не сложным.
Вован и Лексус рассказали, что разыграть Элиотта Абрамса было несложно

Новостное издание «Nation-news» сообщает, что молодые люди общались с дипломатом от лица Уэли Маурера, являющегося главой Швейцарии. Пранкеры рассказали Абрамсу касательно неких "венесуэльских счетов" проводимых через вымышленный банк "Лимпопо". Вован, а также Лексус решили выяснить у дипломата о планах США по Каракасу. Элиотт Абрамс порекомендовал "собеседнику" заморозить счета людей, которые приближены к Николасу Мадуро – президенту латиноамериканского государства.

Ещё он пригрозил европейцу проблемами в случае невыполнения данных требований. Спецпредставитель США отметил, что у Вашингтона отсутствуют планы по введению американских войск на территорию Венесуэлы.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:44

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