Полина Гагарина послала поклонникам воздушный поцелуй из Китая

Музыкальная карьера артистки уже давно разошлась за пределы России. Сейчас она находится в Китае и занимается там творческой деятельностью. На новой фотографии из социальной сети звезда предстала в парике белого цвета, стриженного под каре. Он выглядел еще ярче на розовом фоне в кадре. На снимке певица вытянула губы и таким образом послала воздушный поцелуй своим подписчикам.В качестве подписи к публикации Гагарина выбрала приветствие на китайском языке. Поклонники оценили экстравагантный образ знаменитости, отметив, что временная смена имиджа очень ей к лицу.