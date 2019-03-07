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Полина Гагарина послала поклонникам воздушный поцелуй из Китая

Полина Гагарина сейчас находится в Китае. Певица опубликовала в своем Instagram снимок, которым передала воздушный поцелуй своим поклонникам.
Полина Гагарина послала поклонникам воздушный поцелуй из Китая

Музыкальная карьера артистки уже давно разошлась за пределы России. Сейчас она находится в Китае и занимается там творческой деятельностью. На новой фотографии из социальной сети звезда предстала в парике белого цвета, стриженного под каре. Он выглядел еще ярче на розовом фоне в кадре. На снимке певица вытянула губы и таким образом послала воздушный поцелуй своим подписчикам.

В качестве подписи к публикации Гагарина выбрала приветствие на китайском языке. Поклонники оценили экстравагантный образ знаменитости, отметив, что временная смена имиджа очень ей к лицу.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 01:11

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