Geely Emgrand 7 подешевел в РФ на 140 000 рублей и получил новый двигатель





Двигатель на 1,5 литра присутствовал в данной линейке автомоделей и раньше, но прошлой осенью седан обновили, после чего он приобрёл более современный и модернизированный облик, однако подорожал и лишился упомянутого мотора. Объём оставшегося двигателя составлял 1,8 литра и обеспечивал машине мощность в 129 «лошадей». В результате этого Geely Emgrand 7 перестала считаться бюджетной моделью.Отныне же у покупателей появилась возможность приобрести автомобиль с мотором на 103 лошадиных силы и «механикой» при экономии в 140 000 рублей.