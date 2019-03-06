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Geely Emgrand 7 подешевел в РФ на 140 000 рублей и получил новый двигатель

Бюджетная версия автомодели Geely Emgrand 7, возвратившаяся в РФ, подешевела на 140 000 рублей и получила новый двигатель. Теперь стоимость машины, благодаря тому что появилась комплектация с 1,5-литровым мотором, стартует от отметки в 736 000 рублей.
Geely Emgrand 7 подешевел в РФ на 140 000 рублей и получил новый двигатель

Двигатель на 1,5 литра присутствовал в данной линейке автомоделей и раньше, но прошлой осенью седан обновили, после чего он приобрёл более современный и модернизированный облик, однако подорожал и лишился упомянутого мотора. Объём оставшегося двигателя составлял 1,8 литра и обеспечивал машине мощность в 129 «лошадей». В результате этого Geely Emgrand 7 перестала считаться бюджетной моделью.

Отныне же у покупателей появилась возможность приобрести автомобиль с мотором на 103 лошадиных силы и «механикой» при экономии в 140 000 рублей.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:32

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