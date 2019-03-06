В США намерены использовать рыб и креветок для обнаружения подлодок врага





Американские специалисты назвали проект «Persistent Aquatic Living Sensors». Название переводится как «Постоянные живые подводные сенсоры». К таким «сенсорам» можно отнести морских окуней – голиафов, издающие звуки, которые напоминают лай. Эти представители подводного мира начинают «лаять», если заметят проходящую мимо их колонии подводную лодку.В DARPA в рамках нового проекта планируют задействовать биологов, физиков, аналитиков, электротехников, химиков, механиков, океанографов и других экспертов. В настоящий момент специалисты уже рассматривают возможность использования одного из видов морской фауны – щелкающих креветок. По мнению экспертов, огромные колонии раков-щелкунов считаются самыми шумными, способными оглушать гидролокаторы. Исследователи обратили внимание на этот факт и намерены воспользоваться способностями животных в дальнейшем.Благодаря машинному обучению точность работы данной системы удастся максимально повысить, фиксируя частоту звуков, производимых животными во время вторжения субмарины.Новая программа имеет не только свои преимущества, но и недостатки. Идея является новой и очень выгодной, однако она может потерпеть фиаско из-за климатических изменений и особенностей морской фауны. Так, популяция окуня-голиафа в Атлантических водах в скором времени может совсем исчезнуть.