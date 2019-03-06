АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна заявила, что не любит принимать «молниеносные решения»

Родственница новоявленной российской артистки Ольги Бузовой – Анна призналась, что очень «трепетно» относится ко всему, поэтому «молниеносные решения» - не ее «история».
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна заявила, что не любит принимать «молниеносные решения»

Не секрет, что Бузова-младшая не так давно обзавелась собственным салоном красоты, о котором так давно мечтала. По словам девушки, время от времени ей приходится всего за день решить очень много вопросов, а времени на размышления у нее попросту нет.

Вчера Анна опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором в очередной раз указала на то, что не любит принимать мгновенные решения, ведь не считает это правильным.

Оказывается, что младшая сестра Ольги по-прежнему занимается обустройством своего салона красоты и на это у нее уходит практически весь день.
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна заявила, что не любит принимать «молниеносные решения»

Вчера Анна даже решила признаться поклонникам, что 7 раз меняла решение, каким цветом она хочет видеть стены в своей студии. Впрочем, даже сейчас телезнаменитость не может сказать, приняла ли она окончательное решение или в дальнейшем все снова решит переиграть.

По словам Бузовой-младшей, ей важно продумать каждую мелочь в своем салоне красоты, ведь она так давно о нем мечтала. Вполне вероятно, что именно поэтому Анне очень тяжело дается даже какое-нибудь маловажное решение.

К слову, поклонники семейства Бузовых поспешили посоветовать девушке набраться сил и терпения, а также попросили не принимать все близко к сердцу и доверить обустройство своей студии профессионалам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен рейтинг наиболее скоростных
Geely Emgrand 7 подешевел в РФ на 140
На Украине подготовили план в случае
Михаил Погребинский объяснил ставку
В США намерены использовать рыб и
Неанонсированный Redmi 7 сравнили с
Актриса Анна Старшенбаум поделилась
В Соединённых Штатах кошка спасла жизнь
В Ростовской области убили и спрятали в
«Дом-2» Антон Беккужев заявил, что
Максим Галкин рассказал о серьезной
Samsung Galaxy S10+ проиграл iPhone XS
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Ефим Шифрин сравнил маршировку в СССР с
Компания Oppo представила смартфоны F11
Bentley Bentayga Speed стал самым
Певица Глюкоза показала фанатам
Ученые рассказали, что может скрывать
Компания Samsung планирует выпустить
Родители Марины Африкантовой хотят
Кай Метов порассуждал о причинах
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Японские эксперты назвали российский
Жители Италии рассмотрели над океаном
Артём Сорока показал тизер клипа на
Ирина Пингвинова подралась с Виктором
Режиссер Георгий Данелия до сих пор
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Учёные назвали движущие силы эпидемии
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов
Просмотреть все новости