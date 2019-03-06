Младшая сестра Ольги Бузовой Анна заявила, что не любит принимать «молниеносные решения»

Не секрет, что Бузова-младшая не так давно обзавелась собственным салоном красоты, о котором так давно мечтала. По словам девушки, время от времени ей приходится всего за день решить очень много вопросов, а времени на размышления у нее попросту нет.Вчера Анна опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором в очередной раз указала на то, что не любит принимать мгновенные решения, ведь не считает это правильным.Оказывается, что младшая сестра Ольги по-прежнему занимается обустройством своего салона красоты и на это у нее уходит практически весь день.Вчера Анна даже решила признаться поклонникам, что 7 раз меняла решение, каким цветом она хочет видеть стены в своей студии. Впрочем, даже сейчас телезнаменитость не может сказать, приняла ли она окончательное решение или в дальнейшем все снова решит переиграть.По словам Бузовой-младшей, ей важно продумать каждую мелочь в своем салоне красоты, ведь она так давно о нем мечтала. Вполне вероятно, что именно поэтому Анне очень тяжело дается даже какое-нибудь маловажное решение.К слову, поклонники семейства Бузовых поспешили посоветовать девушке набраться сил и терпения, а также попросили не принимать все близко к сердцу и доверить обустройство своей студии профессионалам.