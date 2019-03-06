Актриса Анна Старшенбаум поделилась секретами идеальной фигуры

Несмотря на то, что знаменитость выглядит очень молодо, в апреле она отметит свой 30-ый день рожденья. Недавно актриса выложила новую публикацию и сказала, что теперь чаще будет делиться новыми фото.Звезда говорит, что имеет стройную фигуру благодаря тому, что внимательно прислушивается к своему организму, а не насилует его. У нее не бывает психологического напряжения, потому что у нее нет запретов в питании. Анна Старшенбаум уверена, что организм не возьмет больше, чем ему нужно, потому что привык употреблять пищу в маленьких порциях.Актриса отдает предпочтение продуктам растительного происхождения, молочным изделиям и рыбе. От мяса и птицы она полностью отказалась. Также знаменитость ведет активный образ жизни и занимается спортом, когда чувствует, что ее телу требуется физическая нагрузка.