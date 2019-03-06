В Ростовской области убили и спрятали в холодильник предпринимательницу





Тело 57-летней предпринимательницы было обнаружено 5 марта утром. Её нашли в холодильнике бокса одной из местных оптовых баз. Тело женщины имело множество колото-резаных ран. Непосредственно в доме предпринимательницы обнаружили разбросанные окурки и бутылки, где раньше был алкоголь. В жилище находился открытый пустой сейф.Имеется информация, что из сейфа пропали 7 000 000 российских рублей. Убитая женщина занималась мелким бизнесом.