Специалисты рассказали об идеальном напитке для качественного сна





Сон является одной из главных составляющих хорошего самочувствия. Недосып провоцирует множество заболеваний, вплоть до сердечной недостаточности. Многие врачи рекомендуют выпивать перед сном один стакан теплого молока. Напиток способен активизировать ароматическую альфа-аминокислоту, которая вызывает выработку гормонов, помогающих регулировать сон. Для усиления эффекта ученые советуют добавлять немного куркумы.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали грызуны. Им создали условия повышенной тревожности. Молоко с куркумой помогло им снизить стрессовое состояние и быстрее заснуть. В напитке, помимо основной ценности, обнаружены и противовоспалительные свойства. В качестве альтернативы молочному продукту можно выбрать травяной чай, в составе которого есть пассифлора. Это растение способно успокаивать и выводить токсины из организма.