Неанонсированный Redmi 7 сравнили с Redmi Note 7 на «живом» видео
Неанонсированный смартфон Redmi 7, ожидающийся стать бестселлером, сравнили на «живом» видео с моделью Redmi Note 7, которая уже выпускается. Ролик появился на YouTube-канале Tony Phung Studio.
Как оказалось, Redmi 7 имеет не только отличающееся от Redmi Note 7 техоснащение, но и выглядит несколько по-другому. Так, рамки 6,26-дюймового дисплея неанонсированной модели и его вырез заметно массивнее. Ёмкость аккумулятора гаджета составит 3 900 мАч, а разрешение двойной камеры – 12 Мп.
Автор видео раскрыл также название платформы Redmi 7 - Snapdragon 625, в то время как базой для Redmi Note 7 выступает Snapdragon 660.
Как оказалось, Redmi 7 имеет не только отличающееся от Redmi Note 7 техоснащение, но и выглядит несколько по-другому. Так, рамки 6,26-дюймового дисплея неанонсированной модели и его вырез заметно массивнее. Ёмкость аккумулятора гаджета составит 3 900 мАч, а разрешение двойной камеры – 12 Мп.
Автор видео раскрыл также название платформы Redmi 7 - Snapdragon 625, в то время как базой для Redmi Note 7 выступает Snapdragon 660.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:08