Неанонсированный Redmi 7 сравнили с Redmi Note 7 на «живом» видео





Как оказалось, Redmi 7 имеет не только отличающееся от Redmi Note 7 техоснащение, но и выглядит несколько по-другому. Так, рамки 6,26-дюймового дисплея неанонсированной модели и его вырез заметно массивнее. Ёмкость аккумулятора гаджета составит 3 900 мАч, а разрешение двойной камеры – 12 Мп.Автор видео раскрыл также название платформы Redmi 7 - Snapdragon 625, в то время как базой для Redmi Note 7 выступает Snapdragon 660.