В Соединённых Штатах кошка спасла жизнь хозяевам мяуканьем
В Соединённых Штатах кошка спасла жизни своим хозяевам. Пожилые люди забыли выключить мотор автомобиля, который американская пара оставила в гараже. Вследствие этого хозяева кошки могли отравиться выделяющимся угарным газом.
Когда женщина и мужчина улеглись спать, их питомец забрался под кровать, где начал громко мяукать. Хозяева кошки, услышав данные звуки, сразу проснулись. Когда мужчина вставал с постели, он потерял сознание. Супруга всё же смогла вызывать спасателей.
Медицинские специалисты госпитализировали американскую пару. После данного случая хозяева поблагодарили кошку. Они приготовили своему любимцу вкусный ужин и решили установить датчики угарного газа в жилище.
Когда женщина и мужчина улеглись спать, их питомец забрался под кровать, где начал громко мяукать. Хозяева кошки, услышав данные звуки, сразу проснулись. Когда мужчина вставал с постели, он потерял сознание. Супруга всё же смогла вызывать спасателей.
Медицинские специалисты госпитализировали американскую пару. После данного случая хозяева поблагодарили кошку. Они приготовили своему любимцу вкусный ужин и решили установить датчики угарного газа в жилище.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:44