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В Соединённых Штатах кошка спасла жизнь хозяевам мяуканьем

В Соединённых Штатах кошка спасла жизни своим хозяевам. Пожилые люди забыли выключить мотор автомобиля, который американская пара оставила в гараже. Вследствие этого хозяева кошки могли отравиться выделяющимся угарным газом.
В Соединённых Штатах кошка спасла жизнь хозяевам мяуканьем

Когда женщина и мужчина улеглись спать, их питомец забрался под кровать, где начал громко мяукать. Хозяева кошки, услышав данные звуки, сразу проснулись. Когда мужчина вставал с постели, он потерял сознание. Супруга всё же смогла вызывать спасателей.

Медицинские специалисты госпитализировали американскую пару. После данного случая хозяева поблагодарили кошку. Они приготовили своему любимцу вкусный ужин и решили установить датчики угарного газа в жилище.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:44

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