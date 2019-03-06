В Соединённых Штатах кошка спасла жизнь хозяевам мяуканьем





Когда женщина и мужчина улеглись спать, их питомец забрался под кровать, где начал громко мяукать. Хозяева кошки, услышав данные звуки, сразу проснулись. Когда мужчина вставал с постели, он потерял сознание. Супруга всё же смогла вызывать спасателей.Медицинские специалисты госпитализировали американскую пару. После данного случая хозяева поблагодарили кошку. Они приготовили своему любимцу вкусный ужин и решили установить датчики угарного газа в жилище.