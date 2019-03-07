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Ученые: Самогипноз укрепляет здоровье человека

Ученые утверждают, что для укрепления здоровья человека помогает самогипноз. По их мнению, он обладает целительными свойствами.
Ученые: Самогипноз укрепляет здоровье человека

За счёт современных методик, человек может укрепить своё здоровье, побороть проблемы в любых жизненных обстоятельствах, не допустить кризиса в отношениях. На сегодняшней день сообщество психологов из различных мировых государств признаёт эффективность гипнотерапии, являющейся разновидностью психотерапии. По словам специалистов, людям требуется использовать самогипноз, так как он является эффективным для подавления разных зависимостей, включая синдром воспалённого кишечника. Речь идёт о комплексе упражнений для тела, а также духа. Этим требуется заниматься каждый день в течении 10-15 минут. Следует расслабиться, принять удобную позу в кресле, положить свои руки на колени. Нужно думать только о приятных ощущениях, изгонять негативные мысли. В данном случае важным является глубокое дыхание носом. Это помогает расслабиться.

Требуется считать от 10 до 1. Потом следует сделать глубокий вдох, а также вспомнить о приятном. Нужно повторять слова: «Я спокоен, я в безопасности». По мнению психологов, самогипноз очень необходим при стрессах.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:11

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