Samsung Galaxy S10+ проиграл iPhone XS Max в автономности





Помимо этого гаджета в сравнении участвовали Google Pixel 3 XL, OnePlus 6T, а также другие представители флагманов от Samsung. Последние были представлены на базе процессора Exynos.Увеличение батареи не сыграло решающей роли в тестировании Galaxy S10+. Он смог продержаться в рабочем состоянии практически 8 часов. Такой результат остается неплохим по общим меркам, однако уступает остальным смартфонам в этом эксперименте.При этом хороший результат флагман смог продемонстрировать в скорости полной зарядки. Для этого ему понадобилось 100 минут. Представителю Apple требуется более 200 минут. Идеальный результат в этом соревновании показал смартфон OnePlus 6T. Ему хватает 85-ти минут для того, чтобы полностью зарядиться.