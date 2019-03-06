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Samsung Galaxy S10+ проиграл iPhone XS Max в автономности

Журналисты провели тестирование Samsung Galaxy S10+, чтобы сравнить с другими смартфонами. Устройство проиграло в автономности iPhone XS Max.
Samsung Galaxy S10+ проиграл iPhone XS Max в автономности

Помимо этого гаджета в сравнении участвовали Google Pixel 3 XL, OnePlus 6T, а также другие представители флагманов от Samsung. Последние были представлены на базе процессора Exynos.

Увеличение батареи не сыграло решающей роли в тестировании Galaxy S10+. Он смог продержаться в рабочем состоянии практически 8 часов. Такой результат остается неплохим по общим меркам, однако уступает остальным смартфонам в этом эксперименте.
Samsung Galaxy S10+ проиграл iPhone XS Max в автономности

При этом хороший результат флагман смог продемонстрировать в скорости полной зарядки. Для этого ему понадобилось 100 минут. Представителю Apple требуется более 200 минут. Идеальный результат в этом соревновании показал смартфон OnePlus 6T. Ему хватает 85-ти минут для того, чтобы полностью зарядиться.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:10

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