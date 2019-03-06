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Компания Oppo представила смартфоны F11 и F11 Pro

Китайский производитель потребительской электроники Oppo Electronics Corporation представил смартфоны F11 и F11 Pro. Вторую модель компания оценила в $355.
Компания Oppo представила смартфоны F11 и F11 Pro

За данную сумму приобретается 6,5-дюймовый безрамочный мобильный телефон с разрешением экрана Full HD Plus, функционирующий на однокристальной системе MediaTek Helio P70. Объёмы ОЗУ и ПЗУ гаджета – 6 ГБ и 64 ГБ, имеется версия со 128 ГБ постоянного запоминающего устройства.

Ёмкость аккумуляторной батареи Oppo F11 Pro составляет значение в 4 000 мАч. Датчики разрешения основной камеры – 48 Мп и 5 Мп, фронтальной, расположенной на выезжающем модуле, – 16 Мп. Аппарат будет поставляться в двух расцветках корпуса – зелёном и чёрно-синем.

Касательно Oppo F11, данная модель получила ценник в $285, притом что она не оснащена выезжающей «фронталкой». Дисплей, платформа и объёмы памяти этого смартфона идентичны таковым Pro-версии.

Работой обеих новинок управляет операционная система Android Pie с оболочкой ColorOS 6.0.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:51

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